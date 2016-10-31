Две девушки попали под поезд в Петербурге, одна из них выжила.

Трагедия произошла накануне в районе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский на перегоне "Воздухоплавательный Парк" — "Проспект Славы". Под колесами электропоезда оказались 18-летняя студентка и ее 20-летняя подруга, сообщил 78.ru.

По предварительным данным транспортного СК, 24 ноября петербурженки находились на путях в наушниках, тем самым нарушив правила безопасности на железной дороге. Одна девушка погибла, вторую госпитализировали с травмами.

Мать пострадавшей рассказала 78.ru, что дочь ушла на прогулку и не вернулась домой. Родственники стали ее искать и обратилась в полицию. Позже стало известно, что девушку доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По словам матери девушки, сейчас дочь в сознании. У нее множественные переломы, врачи оценивают состояние как тяжелое. Женщина отметила, что подруги дружили еще со школьных лет. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на ж/д путях под Петербургом погиб пешеход, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Фото: Piter.TV