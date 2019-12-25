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На железной дороге в Петербурге и Ленобласти за сутки два человека получили травмы
Сегодня, 15:45
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На железной дороге в Петербурге и Ленобласти за сутки два человека получили травмы

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Один из них погиб.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования двух человек на железной дороге. Об этом 6 ноября рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу. 

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что на станции Бабино-2 пострадала 47-летняя женщина. Предварительно, местная жительница находилась на пешеходном переходе, когда проезжал поезд. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако ее затянуло под состав. В результате потерпевшую госпитализировали в больницу, а электричка опоздала на 11 минут. 

Вечером того же дня на железнодорожной станции Славянка электропоезд сбил насмерть 55-летнего мужчину. Он переходил пути в темное время суток и не заметил приближающийся состав. Электричка прибыла на конечную с опозданием на 44 минуты. 

Ранее на Piter.TV: на станции Чолово молодые вандалы разрисовали электричку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: железная дорога, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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