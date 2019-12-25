На железной дороге в Петербурге и Ленобласти за сутки два человека получили травмы

Один из них погиб.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования двух человек на железной дороге. Об этом 6 ноября рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что на станции Бабино-2 пострадала 47-летняя женщина. Предварительно, местная жительница находилась на пешеходном переходе, когда проезжал поезд. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако ее затянуло под состав. В результате потерпевшую госпитализировали в больницу, а электричка опоздала на 11 минут.

Вечером того же дня на железнодорожной станции Славянка электропоезд сбил насмерть 55-летнего мужчину. Он переходил пути в темное время суток и не заметил приближающийся состав. Электричка прибыла на конечную с опозданием на 44 минуты.

Ранее на Piter.TV: на станции Чолово молодые вандалы разрисовали электричку.

Фото: Piter.TV