Также он предложил предусмотреть специальные условия для погрузки и разгрузки товаров.

В Петербурге предложили ввести льготные парковочные абонементы для предпринимателей, работающих в четырёх центральных районах города. С такой инициативой выступил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Павел Иткин. Он попросил Смольный оценить возможность предоставления скидок представителям бизнеса.

Сейчас льготные абонементы могут приобретать жители зоны платной парковки, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Для коммерческих организаций действуют стандартные тарифы. Годовой абонемент для автомобиля категории B стоит 352,6 тыс. рублей, а для транспорта категории C — 705,1 тыс. рублей.

По мнению Иткина, специальные условия помогут уменьшить расходы малого и среднего бизнеса, работающего в центре Петербурга. Кроме того, депутат считает, что введение льгот может увеличить количество проданных абонементов и поступления в городской бюджет.

В обращении к городским властям парламентарий предложил рассмотреть возможность предоставления скидок юридическим лицам, которые владеют нежилыми помещениями в границах зоны платной парковки. Для получения льготы предпринимателям потребуется подтвердить право собственности на недвижимость.

Также Иткин попросил оценить возможность введения бесплатного периода стоянки для погрузки и разгрузки товаров либо разработки специальных абонементов для таких целей. По словам депутата, предложение появилось после встреч с предпринимателями и приёмов граждан. Проработать инициативу он предложил совместно с Комитетом по транспорту.

Зона платной парковки действует в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Стоимость часа стоянки легкового автомобиля составляет от 100 до 360 рублей в зависимости от загруженности улицы. Годовые абонементы для местных жителей обходятся в 1,3–5,3 тыс. рублей.

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