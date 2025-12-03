Во фруктах нашли личинки опасного насекомого.

В Большом морском порту пресекли ввоз крупной партии зараженных фруктов. Специалисты выявили нарушение при проверке партии свежих апельсинов, прибывших морским транспортом из Южно‑Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, при осмотре продукции в цитрусовых были обнаружены личинки насекомого. По морфологическим признакам они оказались схожи с опасным карантинным объектом. Результаты лабораторной экспертизы подтвердили худшие опасения: продукция оказалась заражена средиземноморской плодовой мухой.

Таким образом, 11,4 тонн апельсинов не попали на территорию России, что позволило предотвратить возможное распространение вредителя.

Ранее мы сообщали, что цена апельсинов в России снизилась на 16,7%.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)