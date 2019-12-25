Жителям Петербурга напомнили, чем полезны апельсины и лимоны

При этом из-за высокой кислотности цитрусовые могут раздражать желудок, особенно при гастрите или язве.

В Роспотребнадзоре по Петербургу 9 апреля напомнили, чем полезны апельсины и лимоны. Эти цитрусовые радуют не только ярким вкусом, но и содержат много веществ, необходимых для здоровья.

В частности, в плодах содержатся витамин C, который укрепляет иммунитет, помогает бороться с вирусами и ускоряет восстановление после болезней, а также клетчатка, улучшающая пищеварение и дающая чувство сытости. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют старение, фолиевая кислота и калий поддерживают работу сердца и сосудов.

Как выбрать качественные цитрусовые? Кожура должна быть упругой, без вмятин и темных пятен, а аромат свежий, ярко выраженный. Вес: сочный плод обычно тяжелее, чем кажется на вид. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

При этом из-за высокой кислотности цитрусовые могут раздражать желудок, особенно при гастрите или язве. Аллергикам рекомендуется употреблять их с осторожностью. После употребления стоит прополоскать рот водой, чтобы защитить зубную эмаль.

Ранее в Петербурге нутрициолог рассказала, чем вредно безалкогольное пиво.

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