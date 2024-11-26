В Петербурге нутрициолог рассказала, чем вредно безалкогольное пиво

Технология безалкогольного напитка не отличается от производства обычного.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Попова объяснила, как безалкогольное пиво может навредить здоровью.

Технология безалкогольного напитка не отличается от производства обычного.

Просто различными технологическими процессами градус алкоголя доводится до минимальных количеств. Но тем не менее, там есть как минимум полпроцента, иногда даже и больше. Юлия Попова, нутрициолог

По словам специалиста, любое пиво воздействует на организм как быстрые углеводы, в первую очередь, на печень. Не исключено, что чрезмерное употребление напитка приведет к жировому гепатозу печени.

Также пиво воздействует на поджелудочную железу, вызывая нарушение работы, и на почки, нарушая электролитный баланс. Не стоит забывать и о высокой калорийности.

Фитоэстрогены содержатся в любом пиве, и это большая проблема. Фитоэстроген – вещество, которое очень схоже с нашим половым гормоном эстрадиол. Организму все равно, он воспринимает его как эстрадиол. У женщин это приводит к такому состоянию, как эстрогендоминирование, а это – прямой путь к миомам, полипам, кистам, потому что печень не справляется с выведением отработанных гормонов, и возникают серьезные диагнозы. У мужчин появляется пивной животик, и даже начинают расти молочные железы. Юлия Попова, нутрициолог

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о пользе брокколи.

Фото: pxhere