Эксперт призвал чаще пить воду и чай.

Геннадий Онищенко назвал рекламу безалкогольного пива циничным обходом закона. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Специалист заметил, что полезным и тонизирующим напитком для человека является чай. Именно его эксперт и рекомендовал употреблять. Он добавил, что выпивая примерно по два-три литра воды ежедневно, у человека будет происходить нормализация метаболизма.

Я с опаской смотрю, хотя все по закону, как безалкогольное пиво сытно рекомендуют. Где-то там стоит ноль или мимолетно скажут: безалкогольное. Но рекламируют пиво, и понятно, что люди в своем сознании понимают, что это все-таки алкогольный напиток. И когда человек его выпьет, ему кроме чувства сытости еще приходит и чувство эйфории. <…> Это просто циничный обход закона. Геннадий Онищенко, эксперт

Пословам Геннадия Онищенко, рtклама безалкогольного пива по телевидению является обходом компаний существующего в России федерального законодательства, оставляющего у аудитории в сознании употребление алкогольной продукции как позитивное решение.

Фото и видео: Telegram / ТАСС