Врач Буланов перечислил ранние признаки опухоли головного мозга

Специалист предупредил, что резкие изменения поведения, фантомные запахи и новые типы головной боли нельзя списывать на усталость. Своевременная диагностика повышает шансы на благоприятный исход.

Врач Дмитрий Буланов в беседе с "Лентой.ру" назвал ранние симптомы, которые могут указывать на опухоль головного мозга. К таким признакам специалист отнёс резкие перемены в поведении, фантомные запахи, кратковременные потери сознания, а также гормональные сбои.

Буланов предупредил, что новые повторяющиеся проявления нельзя автоматически объяснять переутомлением или панической атакой. Он призвал обратить внимание на первый судорожный приступ у взрослого человека, прогрессирующую слабость, нарушения речи и зрения, а также появление головной боли совершенно нового типа.

Коварство заболевания, пояснил врач, заключается в том, что оно часто маскируется под обычную усталость или мигрень. Тактика лечения зависит от типа, размера и расположения новообразования. В современной медицине для контроля роста опухоли и сохранения качества жизни пациента применяются хирургические, лучевые и лекарственные методы.

Кандидат медицинских наук, хирург Руслан Басанов добавил, что важны точная диагностика и командная работа врачей для сохранения функций мозга. Чем раньше обнаружено образование, тем больше вариантов лечения и выше шанс на благоприятный исход.

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Фото: Piter.TV