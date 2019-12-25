Врач объяснил, как отличить симптомы рака от обычного недомогания

Специалист рассказал, в каких случаях изменения самочувствия требуют дополнительного обследования.

Врач-консультант по хирургии и трансплантации печени Свастик Кэсе рассказал, какие признаки могут отличать симптомы онкологических заболеваний от обычных недомоганий. По словам специалиста, одним из важных сигналов является отсутствие улучшения после изменения образа жизни или приема лекарств. Он пояснил, что новые симптомы, которые раньше не возникали и сохраняются длительное время, требуют более внимательного отношения. Главные отличия он раскрыл в интервью The Times of India.

В качестве примера врач привел появление кислотного рефлюкса после 45 лет, если подобного состояния ранее не наблюдалось и оно не проходит после лечения. Специалист также обратил внимание, что многие люди месяцами игнорируют изменения самочувствия, принимают обезболивающие препараты и рассчитывают на самостоятельное исчезновение симптомов.

При этом врач подчеркнул, что большинство жалоб не связано с онкологическими заболеваниями, однако если необычные симптомы сохраняются более 3 недель, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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Фото: Piter.tv