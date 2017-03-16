Врач Мясников раскритиковал идею Минздрава о МРТ без направления

Это, по его мнению, повлечёт дополнительные расходы и ненужное лечение.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН высказался против предложения Министерства здравоохранения разрешить прохождение магнитно-резонансной томографии без направления лечащего врача. С 1 сентября такая возможность должна появиться у пациентов.

Мясников считает, что любое инструментальное исследование без обоснованных показаний приводит к выявлению множества отклонений, не имеющих клинического значения. Он привёл пример: при головной боли или болях в спине в первые шесть недель такие обследования не проводятся, потому что их результаты не влияют на тактику лечения. Кроме того, затраты на дополнительную диагностику после случайных находок могут превысить расходы на лечение серьёзных заболеваний.

На данный момент МРТ по полису ОМС можно сделать только по направлению терапевта или профильного специалиста. Нововведение, по мнению Мясникова, абсолютно неправильно с медицинской точки зрения, поскольку пациенты не смогут правильно интерпретировать результаты, что приведёт к ложным тревогам и излишним обследованиям.

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Фото: Piter.tv