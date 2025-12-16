Минздрав планирует изменить стандарт лечения шизофрении

В "ТАСС" рассказали о нововведениях в документации по лечению пациентов.

Российское министерство по здравоохранению изменит государственный стандарт оказания медицинской помощи пациентам с шизофренией. Соответствующие сведения презентованы в профильном документе, опубликованным надзорным ведомством. Специалисты добавили пункты о возможности назначения для лечения дополнительных исследований на наркотические вещества. Это условие требуется для госпитализации пациентов.

Напомним, что действующий стандарт лечения шизофрении был установлен в стране с 2022 года. Новый документ предусматривает в себе дополнительную возможность для пациентов сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Кроме этого в терапии пациентов предусмотрены плазмаферез и гемосорбция, которые помогают очистить кровь пациента от вредных веществ.Правки будут внесены в немедикаментозные методы лечения шизофрении. В частности, из стандарта убрана групповая терапия с родственниками больного. Изменения коснулись также медикаментозного лечения. Теперь в документ добавлены такие препараты как Брекспипразол и Тетрабеназин, а Алпразолам был исключен.

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