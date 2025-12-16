Минздрав утвердил стандарт медпомощи при "синдроме оборотня"

В России опубликованы обновленные положения по лечению пациентов с гипертрихозом.

Российское министерство по здравоохранению разработало единый стандарт оказания медицинской помощи пациентам при локальной волосатости определенных участков тела (гипертрихозе). Соответствующие сведения презентованы в профильном документе, опубликованным надзорным ведомством. В рамках диагностики заболевания врачами предусматривается осмотр специалиста-косметолога и эндокринолога, а также биопсия определенного участка кожи. Для терапии возможно проведение депиляции или эпиляции.

Медицинская помощь при этом заболевании человеку оказывается амбулаторно, а средняя продолжительность лечения для пациента составляет 365 дней. Напомним, что гипертрихоз также называют "синдромом оборотня". Речь идет об избыточном росте волос. В частности, этот процесс фиксируется и на тех участках тела, в которых оволосения быть не должно. Данная болезнь может оказаться симптомом какого-то онкологического заболевания, а также являться следствием черепно-мозговых травм (ЧМТ), мозговых сосудистых расстройств, эндокринных и нервных заболеваний.

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Фото: Piter.tv