Минздрав изменил стандарт лечения панических атак

Опубликованы новые положения в государственном стандарте.

Российское министерство по здравоохранению обновило стандарт лечения панических атак. Соответствующие сведения презентованы в профильном документе от ведомства. В частности, стало известно о том, что теперь врачи смогут направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ и проходить светотерапию. Кроме этого специалист при необходимости отправит человека с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C, а такэе трепонему бледную. В качестве терапии данного заболевания останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция.

Напомним, что в новый государственный стандарт добавится "воздействие излучением видимого диапазона" - светотерапия. Данный метод лечения обычно применяется для терапии в отношении некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства. Последнее появляется у человека из-за уменьшения длительности дня и солнечного света в зимний период времени. Светотерапия помогает восстановить "биологические часы" у пациента.

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Фото: Piter.tv