Минздрав: производители препаратов платины выполняют планы

В ведомстве опровергли данные о нехватке лекарств для терапии.

Онкологических препаратов на российской территории с карбоплатином, оксалиплатином и цисплатином в своем составе хватит еще на четыре месяца. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы федерального министерства по здравоохранению. Таким образом чиновники заметили, что нехватки в данных видах препаратов у страны нет. Ранее в статье РБК говорилось о том, что из-за роста цен на платину ряд производителей сократили поставки онколекарств. В результате такой ситуации якобы некоторые пациенты не могут получить необходимую терапию. Эксперты опровергли эти данные и уточнили, что ситуация с указанными лекарствами находится на особом контроле.

Согласно сведениям Аналитической витрины правительства РФ, по состоянию на 28 мая обеспеченность лекарственными препаратами с МНН "Карбоплатин", "Оксалиплатин", "Цисплатин" по всем организациям составляет около 4 месяцев. По состоянию на 28 мая производители выполняют заявленные производственные планы. пресс-служба Минздрава РФ

В Минздраве подчеркнули, что в начале 2026 года по стране было зафиксировано снижение объема выпуска онкопрепаратов в гражданский оборот из-за подорожания платины. После этого произошло совещание Минздрава с Минпромторгом, ФАС, а отечественными производителями онкопрепаратов. Ведомство перерегистрировало предельные отпускные цены на онкопрепараты, в том числе с содержанием платины.

