К 100-летию академика Игоря Горынина на Малой Садовой улице заработала выставка

На Малой Садовой улице в Петербурге заработала выставка под открытым небом, приуроченная к 100-летию металлурга и инженера Игоря Горынина. Его разработки позволили создать уникальные материалы, которые обеспечивают строительство всего современного российского флота и морских установок газо- и нефтедобычи, сообщили в Курчатовском институте.

Вся профессиональная жизнь Игоря Васильевича была связана с вузом: он пришел в бывший "Прометей" молодым инженером еще в 1949 году, проработав там 66 лет. Открытия академика "работают" на стратегически важных для страны направлениях – это национальная безопасность, атомная энергетика и освоение Арктики.

Кроме того, в честь юбилея ученого состоятся научные конференции, образовательные проекты и встречи с молодыми специалистами. К празднованию присоединятся ведущие вузы, научные центры и промышленные предприятия.

