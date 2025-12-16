В Пушкине ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном и игровыми площадками

В Пушкинском районе Петербурга завершилось строительство нового детского сада на 330 мест. Учреждение появилось на территории жилого комплекса "Дубровский" и должно принять первых воспитанников уже в ближайшее время, рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание рассчитано на 14 групп для детей разных возрастов. Внутри оборудованы просторные помещения для занятий и отдыха, музыкальный и спортивный залы, бассейн и кабинет логопеда. Проектировщики постарались создать пространство, где дети смогут не только получать новые знания, но и заниматься творчеством, спортом и развиваться в комфортной обстановке рядом с домом.

Для прогулок предусмотрена благоустроенная территория с современными игровыми площадками в эко-стиле. Здесь появились безопасные игровые зоны и места для активного отдыха на свежем воздухе.

Развитие инфраструктуры остается одной из главных особенностей проекта ЖК. В будущем здесь появятся школа на 830 учеников, центр детского творчества, медицинский центр и спортивный комплекс. Для жителей уже открыт тематический прогулочный маршрут "В поисках музы", где установлены арт-объекты, шахматные столы, навесы и зоны отдыха.

