Как СФР поддерживает незрячих жителей Петербурга и Ленобласти и их собак
Сегодня, 11:49
СФР назначает владельцам специальную выплату: в этом году ее размер составляет почти 40 тыс. рублей в год.

В отделении Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти рассказали, как поддерживают незрячих граждан и их четвероногих помощников. Собаки становятся настоящими глазами и спутниками для своих хозяев. Право на обеспечение такими техническими средствами реабилитации есть у людей с инвалидностью I группы по зрению. 

Содержание собаки-поводыря – это существенные расходы, связанные с питанием и регулярными ветеринарными осмотрами. Понимая это, СФР назначает владельцам специальную выплату: в этом году ее размер составляет почти 40 тыс. рублей в год. За денежной компенсацией уже обратились 13 человек. 

Кроме того, появилась новая мера социальной поддержки – электронный сертификат на покупку корма на сумму 83,9 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба СФР 

