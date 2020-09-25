Число отцов в декрете в Петербурге и Ленобласти превысило 14 тыс. человек

В Петербурге и Ленобласти всё больше отцов оформляют пособие по уходу за ребёнком. В 2025 году такую выплату получали 12 182 папы, а с начала 2026 года их число выросло до 14 213. Оформление происходит через региональное Отделение Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба фонда.

С 1 января 2024 года условия стали удобнее: теперь право на пособие сохраняется даже при досрочном выходе на работу. Это касается удалённой работы, неполного рабочего дня и трудоустройства к другому работодателю. Пособие выплачивается ежемесячно с начала отпуска и до достижения ребёнком полутора лет. Размер зависит от дохода семьи и составляет от 10 837,20 до 83 021,18 рублей.

Оформить выплату могут не только родители, но и другие родственники или опекуны, которые фактически ухаживают за ребёнком. Если за малышом присматривают несколько человек, пособие получает только один из них. В случае рождения двойни выплату можно оформить на каждого ребёнка — либо одному из родителей, либо разделить между ними.

Для назначения пособия нужно подать заявление работодателю. После этого данные передаются в Отделение СФР, и в течение 10 рабочих дней деньги поступают на счёт.

Дополнительную информацию можно получить по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-00-01 или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

