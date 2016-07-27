"Зенит" сыграет с чемпионом Узбекистана "Нефтчи" 8 июля

Встреча станет первой в рамках подготовки сине-бело-голубых к новому сезону. "Нефтчи" из Ферганы шесть раз выигрывал национальный турнир и дважды брал Кубок страны.

Петербургский "Зенит" и узбекистанский "Нефтчи" из Ферганы договорились о проведении товарищеского матча. Встреча состоится 8 июля 2026 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского клуба.

"Нефтчи" является действующим чемпионом Узбекистана. Всего команда шесть раз выигрывала национальный турнир и дважды — Кубок страны. Это будет первый товарищеский матч "Зенита" в рамках подготовки к новому сезону. Ранее сине-бело-голубые ушли в летний отпуск после завоевания 12-го чемпионского титула и планируют возобновить тренировки 18 июня.

Ранее Piter.TV сообщал, что площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита".

Фото: ФК "ЗЕНИТ"