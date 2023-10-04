В Ленобласти внесли новые меры поддержки многодетных семей в Социальный кодекс

Изменения отменили критерий нуждаемости для выплаты на школьную одежду семьям с пятью и более детьми, расширили состав семьи для детей с инвалидностью и увеличили компенсацию за детский сад до 100 процентов.

В Ленинградской области приняли изменения в региональный Социальный кодекс. Нововведения затронули три ключевые меры поддержки многодетных семей, включая приемные.

Первое изменение отменяет критерий нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для школы и школьных письменных принадлежностей. Теперь эта выплата доступна всем многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, без учета уровня дохода.

Второе изменение расширяет состав семьи при определении права на меры поддержки для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Теперь в состав семьи включаются совершеннолетние дети до 23 лет без требования к факту обучения, если им установлена первая или вторая группа инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности.

Третье изменение касается компенсации родительской платы за детский сад. Размер компенсации на третьего и каждого последующего ребенка из многодетной (в том числе приемной) семьи увеличен до 100 процентов.

