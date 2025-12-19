Петербуржцев наградили за поддержку участников СВО и новых регионов

В Смольном вручили отличия за помощь военным и жителям территорий.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения наград жителям города за оказание помощи участникам специальной военной операции и жителям новых территорий. Награды по поручению Министерства обороны Российской Федерации и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор сообщил, что в городе создана одна из наиболее развитых систем социальной и медицинской поддержки участников специальной военной операции. Петербургские медицинские учреждения принимают на лечение военнослужащих из разных регионов страны, сформирована разветвленная система реабилитации ветеранов. Медицинские специалисты города также оказывают помощь раненым в госпиталях Донецкой и Луганской народных республик.

Медалями Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" и "За помощь в бою" был награжден вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий. Отличия вручены за содействие в выполнении задач военного ведомства и вклад в сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Наградами Донецкой Народной Республики также отмечены представители городского правительства. Вице-губернатор Борис Пиотровский получил знак отличия "За заслуги перед Донецкой народной республикой" III степени. Председателю Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдору Болтину объявлена Благодарность Донецкой Народной Республики.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга