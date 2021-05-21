Суд не приостановил дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

Петроградский районный суд отклонил ходатайство защиты бывшего депутата заксобрания Александра Малькевича, отправившегося в зону проведения СВО. Разбирательство перенесено, а участника спецоперации потребовали доставить на заседание.

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд не нашел оснований для приостановки уголовного производства в отношении Александра Малькевича, ранее занимавшего пост депутата Законодательного собрания. В настоящий момент фигурант дела выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Защитники подсудимого настаивали на паузе в разбирательстве, так как их клиент заключил контракт с Министерством обороны и убыл к месту службы. Из воинской части пришел официальный запрос: командование подтвердило, что Малькевич не имеет физической возможности присутствовать в суде по объективным причинам.

Судья проигнорировал эти доводы. Адвокат Марина Пятенок пояснила коллегии, что самовольное оставление расположения части является тяжким преступлением, поэтому ее подзащитный не может нарушить устав. Несмотря на это, слушания отложили на новый срок, а бывшего парламентария обязали обеспечить личную явку.

Защитница привела факты, что ходатайство о паузе так и не изучили. Предварительное заседание перенесли, причем требование привести подсудимого сохранили, даже несмотря на наличие справки от командования о невозможности доставки из района выполнения боевых задач.

