Лучший бомбардир СКА сменил клуб и стал игроком московских армейцев

29-летний нападающий подписал с московским клубом трёхлетнее соглашение. В прошедшем сезоне он набрал 52 очка в 72 матчах и стал лучшим снайпером команды.

Нападающий Марат Хайруллин покинул петербургский СКА и продолжит карьеру в московском ЦСКА. Как сообщается на сайте армейского клуба, контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан на три года — до окончания сезона 2028/2029.

Хайруллин выступал за СКА с 2022 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром петербургской команды, набрав 52 очка (19 голов и 33 результативные передачи) в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также он занял первое место среди снайперов клуба. В составе СКА хоккеист завоевал бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги в 2023 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

Фото: pxhere.com