Лучший бомбардир СКА сменил клуб и стал игроком московских армейцев

Нападающий Марат Хайруллин покинул петербургский СКА и продолжит карьеру в московском ЦСКА. Как сообщается на сайте армейского клуба, контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан на три года — до окончания сезона 2028/2029.
Хайруллин выступал за СКА с 2022 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром петербургской команды, набрав 52 очка (19 голов и 33 результативные передачи) в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также он занял первое место среди снайперов клуба. В составе СКА хоккеист завоевал бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги в 2023 году.
Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.
Фото: pxhere.com
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