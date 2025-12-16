В Подмосковье задержали мошенников, обещавших вернуть участника СВО из плена

Российские правоохранительные органы на территории Московской области задержали мошенников, которые обещали за три миллиона рублей вернуть участника специальной военной операции (СВО) из плена. Соответствующий комментарий журналистам сделала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Она пояснила, что дин из злоумышленников, будучи осведомленным о том, что у его родственника на СВО пропал отец, решил обманным путем похитить деньги. Подозреваемый приобрел мобильный телефон и попросил помочь своего знакомого в криминальном бизнесе. Для того, чтобы их голоса не узнали, аферисты общались с жертвами обмана только через сообщения. Они представлялись высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых ведомств.
Задержали двоих уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в мошенничестве. Они сообщили потерпевшему, что могут помочь в поиске отца. Однако за данную услугу необходимо заплатить деньги.
Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подосковью
Согласившись на условия, мужчина перевел на указанные аферистами банковские счета и абонентские номера телефонов 1,3 миллиона рублей. Позже мошенники уведомили его, что пропавший родственник находится в плену у ВСУ и чтобы его вернуть, требуется дополнительная плата за содействие спецслужб в размере еще полутора миллионов рублей. Россиянин передал деньги, но позднее догадался об обмане. После обращения в полицию с заявлением оперативники установили личности злоумышленников. Они были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Домодедовским городским судом фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Фото и видео: Вконтакте / Подмосковная полиция
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