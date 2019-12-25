МВД призвало россиян не публиковать в соцсетях адреса проживания и работы

Полиция настоятельно рекомендует всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта в соцсетях.

На российской территории гражданам не стоит публиковать в социальных сетях детальную информацию о себе и близких людях. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на изученные материалы российских правоохранительных органов. Сотрудники МВД призывают соотечественников не указывать через интернет подробные персональные сведения, о месте учебы и работы, а также не стоит афишировать адрес проживания. Дополнительно полиция рекомендует держать в секрете данные о родственниках.

В полиции уточнили, что важно воздержаться от публикации излишней информации из-за действий незаконных вербовщиков, которые для начала выстраивают портрет жертвы, используя информацию о ней в социальных сетях. Также не стоит делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Кроме этого хорошим советом будет игнорировать вопросы личного характера, поступающие от незнакомцев. Лучше вообще отказаться от общения с неизвестными лицами и включить функцию "черный список". Дополнительно можно уведомить модераторов соцсети о подозрительной активности таких пользователей.

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Фото: Piter.tv