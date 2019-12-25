Петербуржцев предупредили о новых схемах мошенничества с подписками

В таких случаях первое списание обычно проходит с формального согласия пользователя, который не заметил условия подключения подписки.

Несмотря на усиление защиты пользователей от нежелательных автоматических списаний, злоумышленники продолжают использовать фальшивые сайты и скрытые условия оплаты. Специалисты рассказали, как защитить банковские карты от таких схем.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о мошенничестве, связанном с автоматическими платежами за подписки и цифровые сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила, направленные на защиту пользователей от нежелательных рекуррентных платежей. Теперь компании должны предоставлять понятный механизм отключения подписок, а списание средств после удаления данных банковской карты без согласия клиента запрещено.

Однако новые требования не полностью исключают риск мошенничества. Злоумышленники продолжают создавать поддельные сайты, которые имитируют популярные сервисы. После ввода данных карты они могут подключать автоматические списания через незаметные отметки или скрытые пункты в условиях договора.

Помимо этого, в сети набирает популярность схема с оформлением виртуальных иностранных банковских карт для оплаты зарубежных сервисов.

Фото: unsplash (Amjith S)