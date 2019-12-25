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Полиция предупредила петербуржцев о новой схеме мошенничества с виртуальными зарубежными картами
Сегодня, 8:56
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Полиция предупредила петербуржцев о новой схеме мошенничества с виртуальными зарубежными картами

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Желание сэкономить или получить быстрый доступ к зарубежным сервисам может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Управление по борьбе с киберпреступлениями по Петербургу сообщило в своем Telegram-канале об учащении случаев обмана, связанных с оформлением виртуальных банковских карт иностранных банков. 

Злоумышленники под предлогом предоставления услуги выманивают у граждан не только плату за оформление, но и критически важную конфиденциальную информацию – копии паспортов и полные банковские реквизиты.

Передача этих данных третьим лицам грозит серьезными последствиями (прямое хищение денежных средств со счетов, незаконное оформление кредитов на имя жертвы и использование персональных данных для других противоправных действий).

Желание сэкономить или получить быстрый доступ к зарубежным сервисам может обернуться серьезными финансовыми потерями, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее петербургское УФАС предупредило бизнес о новой схеме мошенничества с "приостановкой закупок".

Фото: Pxhere

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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