Полиция предупредила петербуржцев о новой схеме мошенничества с виртуальными зарубежными картами

Желание сэкономить или получить быстрый доступ к зарубежным сервисам может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Управление по борьбе с киберпреступлениями по Петербургу сообщило в своем Telegram-канале об учащении случаев обмана, связанных с оформлением виртуальных банковских карт иностранных банков.

Злоумышленники под предлогом предоставления услуги выманивают у граждан не только плату за оформление, но и критически важную конфиденциальную информацию – копии паспортов и полные банковские реквизиты.

Передача этих данных третьим лицам грозит серьезными последствиями (прямое хищение денежных средств со счетов, незаконное оформление кредитов на имя жертвы и использование персональных данных для других противоправных действий).

Желание сэкономить или получить быстрый доступ к зарубежным сервисам может обернуться серьезными финансовыми потерями, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее петербургское УФАС предупредило бизнес о новой схеме мошенничества с "приостановкой закупок".

Фото: Pxhere