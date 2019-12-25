Петербургское УФАС предупредило бизнес о новой схеме мошенничества с "приостановкой закупок"

Получателям настоятельно рекомендуют не открывать вложения из таких писем и ни в коем случае не переводить средства их авторам.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу сообщило об очередной уловке злоумышленников, нацеленной на участников гостендеров. Предпринимателям, которые ведут конкурсные процедуры с госучреждениями, начали приходить фиктивные письма о "приостановлении закупочных процедур".

Выдающие себя за сотрудников ФАС аферисты заявляют подрядчикам о якобы допущенных ими нарушениях. Чтобы ознакомиться с документом и увидеть свои "ошибки", получателю предлагают заплатить деньги. В ведомстве призвали бизнесменов не попадаться на эту удочку: ведомство никогда не берет плату за подобные уведомления. Получателям настоятельно рекомендуют не открывать вложения из таких писем и ни в коем случае не переводить средства их авторам. Проверять статус любой государственной закупки следует исключительно в личном кабинете на электронной торговой площадке или на официальном портале.

Этим летом схемы обмана стали более разнообразными: городской Водоканал предупреждал о предложениях купить поддельные "талоны" на получение воды во время плановых отключений, а МВД призывало граждан игнорировать рассылки о "возврате средств" за отопление – такие сообщения содержат вредоносные ссылки для кражи данных.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 37% сократилось число телефонных мошенничеств.

Фото: Pxhere