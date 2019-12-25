На Пулковском шоссе появился новый квартал из 7 жилых домов

В пятиэтажных корпусах расположены 1889 квартир.

В Московском районе была введена в эксплуатацию шестая очередь малоэтажного жилого комплекса "Парадный ансамбль. Setl Group возвел целый квартал на 1889 квартир – это семь пятиэтажных корпусов площадью 57,14 тыс. квадратных метров с коммерческими помещениями и подземными паркингами – рассказал портал "Строительный Петербург".

Малоэтажный комплекс озеленен, там обустроены площадки с беседками и скамейками. Для детей организованы игровые площадки с оригинальными горками, песочницами, бизибордами, качелями-гнёздами и каруселями. Для занятий спортом предусмотрены фитнес-капсулы и тренажеры.

Дворы в ЖК являются закрытыми, а по внешнему периметру домов предусмотрены открытые парковки, в том числе с зарядными станциями для электромобилей.

На территории жилого комплекса уже открыты школа на 550 учеников и детский сад для 220 ребят. Сейчас застройщик приступил к строительству второго садика с огородом на 250 мест. Также ранее было получено разрешение на строительство второй школы для 855 учеников.

Ранее мы рассказывали, что новый детский сад с бассейном откроют в Красногвардейском районе.

Фото: Setl Group