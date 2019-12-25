Участники Пикника Афиши могут получить браслет с предсказанием

Для этого нужно бросить куб.

В ЦПКиО имени С. М. Кирова на Елагином острове 8 августа состоится петербургский Пикник Афиши. Гости фестиваля в этот день смогут не только услышать любимых артистов, но и посетить интерактивную игру с подарками и лаунж-пространством для отдыха на территории "Прайм Куб ТНТ".

В этом году программа Пикника Афиши развернётся на пяти сценах и объединит более 50 артистов. На Елагином острове выступят FEDUK, ЛСП, Ёлка, SLAVA MARLOW, Мальбэк & Сюзанна, Сергей Бобунец, "Бонд с кнопкой" и другие музыканты. Также гостей ждут луна-парк, гастрономические проекты, детские и интерактивные зоны.

На площадке ТНТ гости смогут испытать удачу и получить браслет с предсказанием. Для этого нужно бросить куб: выпавшее число станет счастливым номером и определит, какой браслет получит участник. На каждом находится послание с отсылкой к одному из проектов телеканала. Например, "Ты – мастер этой игры", "Ты ярче всех звезд" и другие.

После игры в период с 14:00 до 22:00 можно расположиться в лаунж-зоне, отдохнуть между концертами и другими событиями фестивальной программы, а также сделать фотографии на память.

Фото: пресс-служба ТНТ