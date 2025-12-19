На Елагином острове заметили перепелятника

Большая часть пернатых греется сейчас в Западной Европе.

В центр Петербурга пожаловал перепелятник: его заметили на Елагином острове. Как рассказал известный биолог Павел Глазков, эта птица редко появляется в городе зимой. Большая часть пернатых греется сейчас в Западной Европе.

Прирожденных охотников использовали в южных районах России в качестве ловчих птиц для охоты на перепелов. В Северной столице гость довольствуется воробьями, синицами, снегирями и голубями.

Ранее на Piter.TV: обыкновенный зимородок прилетел в Петербург в крещенские морозы. В норме пернатые улетают на зимовку в Северную Африку. Птица занесена в Красную книгу города.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Расим Камалетдинов)