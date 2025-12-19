  1. Главная
На Елагином острове заметили перепелятника
Сегодня, 8:11
Большая часть пернатых греется сейчас в Западной Европе.

В центр Петербурга пожаловал перепелятник: его заметили на Елагином острове. Как рассказал известный биолог Павел Глазков, эта птица редко появляется в городе зимой. Большая часть пернатых греется сейчас в Западной Европе. 

Прирожденных охотников использовали в южных районах России в качестве ловчих птиц для охоты на перепелов. В Северной столице гость довольствуется воробьями, синицами, снегирями и голубями. 

Ранее на Piter.TV: обыкновенный зимородок прилетел в Петербург в крещенские морозы. В норме пернатые улетают на зимовку в Северную Африку. Птица занесена в Красную книгу города. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Расим Камалетдинов) 

