Редкий обыкновенный зимородок прилетел в Петербург в крещенские морозы

В Петербурге в крещенские морозы появился редкий тропический красавец – обыкновенный зимородок. Размером птица чуть больше воробья, рассказал известный биолог Павел Глазков.

В норме пернатые улетают на зимовку в Северную Африку, но благодаря теплым зимам в последние годы некоторые зимородки проживают круглогодично в Северной столице.

В сильные морозы птицы держатся на незамерзающих водоемах: открытая вода важна для них, ведь зимородок – рыболов. В основном, он питается мелкой рыбешкой, которую готов подолгу подкарауливать, сидя, например, на ветке. Павел Глазков, биолог

Обыкновенный зимородок занесен в Красную книгу города.

