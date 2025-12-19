  1. Главная
Сегодня, 8:11
Редкий обыкновенный зимородок прилетел в Петербург в крещенские морозы

В норме пернатые улетают на зимовку в Северную Африку.

В Петербурге в крещенские морозы появился редкий тропический красавец – обыкновенный зимородок. Размером птица чуть больше воробья, рассказал известный биолог Павел Глазков. 

В норме пернатые улетают на зимовку в Северную Африку, но благодаря теплым зимам в последние годы некоторые зимородки проживают круглогодично в Северной столице. 

В сильные морозы птицы держатся на незамерзающих водоемах: открытая вода важна для них, ведь зимородок – рыболов. В основном, он питается мелкой рыбешкой, которую готов подолгу подкарауливать, сидя, например, на ветке. 

Павел Глазков, биолог 

Обыкновенный зимородок занесен в Красную книгу города. 

Ранее на Piter.TV: пара белощеких казарок отдыхала у Петропавловской крепости перед Новым годом. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

