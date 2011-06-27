Производство птицы в России сократилось на 2,7%
Сегодня, 10:07
Объем производства мяса птицы в стране за первый квартал 2026 года составил 1,63 млн тонн.

Производство птицы в России по итогам первого квартала 2026 года сократилось на 2,7%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Объем производства мяса птицы в стране за указанный период составил 1,63 млн тонн. Самое сильное падение по регионам показала Тамбовская область, где производство птицы упало на 12,4%. Также сообщается о снижении производства в Ставрополье (-10,5%) и Ленинградской области (-9,5%).

По словам управляющего директора Центра компетенций в АПК "Рексфот Консалтинг" Дмитрия Краснова, нынешняя тенденция связана с падением доходности производителей. Кроме того, рентабельность в прошлом году опускалась до 3-5%. На ситуацию в целом повлияли и рост себестоимости производства, и вспышки гриппа птиц в отдельных регионах.

