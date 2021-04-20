Петербург на 40% увеличил производство кораблей и БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город на 40% увеличил производство кораблей, судов и летательных аппаратов, включая беспилотные. А индекс промышленного производства вырос на 5,4%.

Порядка 90% всей промышленной продукции приходится на обрабатывающие производства. За 5 лет на модернизацию действующих и создание новых производств направили свыше 550 млрд рублей.

Безусловный "лидер роста" – машиностроительный комплекс. Для развития сферы в 2026 году создадут две посадочные площадки и полигон. В настоящее время на верфях Северной столицы строят более 40 кораблей и судов.

