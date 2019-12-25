Мишустин: рынок промышленных роботов будет расти на 25% в год

Это поможет отечественному производству ускорить темпы.

Мировой рынок промышленных роботов будет расти в среднем на 20–25% в год. Это позволит стране ускорить выпуск отечественной продукции, а сотрудникам помочь в выполнении рутинных задач. Об этом рассказал председатель Правительства Михаил Мишустин. Он провел лекцию на федеральном просветительском марафоне "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".

Во время своей речи глава кабмина также отметил, что ИИ-технологии – это мощный "драйвер экономики". Спрос на специалистов, которые обладают навыками в сфере онлайн-торговли и облачных технологий, будет расти.

Ещё одна быстроразвивающаяся индустрия – это производство накопителей энергии. Вместе с распространением электронных устройств, портативной техники, электротранспорта во всём мире растёт спрос на аккумуляторы. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Кроме того, Мишустин подчеркнул развитие сферы "новой мобильности" – рынка на стыке цифровых технологий и транспорта. Речь идет об автомобилях на электрических двигателях и сервисах по упрощению поездок. Напомним, что федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" – это главная площадка страны для обмена опытом молодежи и известных деятелей.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

