На Верхне-Каменской улице заработал мобильный офис МФЦ

Адрес стал восьмой точкой в городе.

В Приморском районе Петербурга в жилом комплексе "Чистое Небо" на Верхне-Каменской улице заработал новый мобильный офис МФЦ. Адрес стал восьмой точкой.

В районах новостроек мы стараемся обеспечить доступность услуг при помощи мобильных офисов. Специальные автобусы имеют два окна приема и выдачи документов, оборудованные оргтехникой и защищенными каналами связи. Александр Беглов, губернатор

Как рассказали в городской администрации, сегодня пять мобильных МФЦ курсируют по восьми адресам в шести районах. Они обеспечивают доступность услуг в микрорайонах, где пока нет стационарных офисов. Мобильные офисы выезжают по графику, с которым можно ознакомиться на портале "Госуслуг". На прием необходимо записаться по телефону "122".

В настоящее время в Северной столице работают 69 МФЦ.

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