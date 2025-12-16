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На Верхне-Каменской улице заработал мобильный офис МФЦ
Сегодня, 13:58
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На Верхне-Каменской улице заработал мобильный офис МФЦ

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Адрес стал восьмой точкой в городе.

В Приморском районе Петербурга в жилом комплексе "Чистое Небо" на Верхне-Каменской улице заработал новый мобильный офис МФЦ. Адрес стал восьмой точкой. 

В районах новостроек мы стараемся обеспечить доступность услуг при помощи мобильных офисов. Специальные автобусы имеют два окна приема и выдачи документов, оборудованные оргтехникой и защищенными каналами связи.

Александр Беглов, губернатор 

Как рассказали в городской администрации, сегодня пять мобильных МФЦ курсируют по восьми адресам в шести районах. Они обеспечивают доступность услуг в микрорайонах, где пока нет стационарных офисов. Мобильные офисы выезжают по графику, с которым можно ознакомиться на портале "Госуслуг". На прием необходимо записаться по телефону "122". 

В настоящее время в Северной столице работают 69 МФЦ. 

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. 

Фото: pxhere 

Теги: мфц, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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