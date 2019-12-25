Юный зацепер упал с автобуса в Приморском районе

В результате 15-летний школьник был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту травмирования юного зацепера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранителям Приморского района 27 июля поступила информация о том, что подросток зацепился за заднюю часть автобуса №237 и, не удержавшись, упал на проезжую часть. В результате 15-летний школьник был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик, пострадавший после происшествия с воротами на Коломенской улице, скончался в больнице. Следствие приняло к производству уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.TV