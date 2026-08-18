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Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого лихача в Подпорожье

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Для остановки злоумышленника стражи правопорядка применили табельное оружие.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали лихача в Подпорожье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 15 августа на перекрестке улицы Исакова и Свирской улицы полицейские попытались остановить автомобиль Renault Logan для проверки документов, однако водитель увеличил скорость и уехал. Тогда было организовано преследование. Для остановки злоумышленника стражи правопорядка применили табельное оружие, выстрелив сначала вверх, а потом по колесам машины. 

В результате 26-летнего рецидивиста в состоянии опьянения поймали на улице Строителей. Его доставили в отдел, где составили административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.12, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали на проспекте Ветеранов нетрезвого водителя Hyundai, который пытался скрыться. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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