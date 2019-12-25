Мальчик, пострадавший после происшествия с воротами на Коломенской, скончался в больнице

Следователи провели дополнительный осмотр места трагедии и допросили автовладельца.

В Петербурге следствие приняло к производству уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое возбуждено после смерти семилетнего ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, 22 июля во время выезда со двора дома на Коломенской улице водитель открыл раздвижные ворота электронным замком. В этот же момент мальчик попытался пролезть между ними и стеной, чтобы попасть вовнутрь, что и привело к причинению ему повреждений. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Следователи провели дополнительный осмотр места происшествия и допросили автовладельца. Выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу