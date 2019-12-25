На Коломенской улице ворота придавили семилетнего ребенка

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

На Коломенской улице в центре Петербурга произошел несчастный случай, из-за которого пострадал семилетний ребенок. Об этом пишет "Фонтанка" 23 июля.

По предварительным данным, мальчик пытался попасть на территорию двора жилого дома, где расположена детская площадка. В это же время туда заезжал водитель автомобиля, нажавший кнопку. В результате ворота открылись и придавили малолетнего.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, пока информации о его состоянии нет. В отношении автовладельца возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее на Piter.TV: пропавшая в Красном Селе девочка найдена у знакомых. Ребенок самостоятельно вернулся домой 21 июля.

Фото: Piter.TV