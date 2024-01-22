Пропавшая в Красном Селе девочка найдена у знакомых

Ребенок самостоятельно вернулся домой 21 июля.

Полицейские установили местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Напомним, к правоохранителям 20 июля обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери. По ее словам, девочка ушла гулять на детскую площадку на Гатчинском шоссе и не вернулась. В поисках участвовали наружные наряды полиции, сотрудники экстренных служб и волонтеры.

Пропавшая самостоятельно вернулась домой 21 июля. По предварительным данным, все это время она гостила у знакомых.

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Фото: Piter.TV