  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропавшая в Красном Селе девочка найдена у знакомых
Сегодня, 11:30
234
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пропавшая в Красном Селе девочка найдена у знакомых

0 0

Ребенок самостоятельно вернулся домой 21 июля.

Полицейские установили местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. 

Напомним, к правоохранителям 20 июля обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери. По ее словам, девочка ушла гулять на детскую площадку на Гатчинском шоссе и не вернулась. В поисках участвовали наружные наряды полиции, сотрудники экстренных служб и волонтеры. 

Пропавшая самостоятельно вернулась домой 21 июля. По предварительным данным, все это время она гостила у знакомых. 

Ранее на Piter.TV: неизвестные избили школьницу на аллее Котельникова. В больнице ее состояние оценили как удовлетворительное.

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии