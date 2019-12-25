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Неизвестные избили школьницу на аллее Котельникова
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Неизвестные избили школьницу на аллее Котельникова

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Ее состояние оценили как удовлетворительное.

Полицейские Приморского района Петербурга проводят проверку по факту нападения на школьницу. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 20 июля. 

Правоохранителям позвонили из больницы и заявили о том, что к ним с множественными травмами поступила 15-летняя девушка. Ее состояние оценили как удовлетворительное. 

По словам потерпевшей, на аллее Котельникова она была избита неизвестными. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех участников случившегося и обстоятельства происшествия. 

Ранее на Piter.TV: мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: он обратился в травмпункт с переломом носа. Злоумышленника доставили в 28-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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