Неизвестные избили школьницу на аллее Котельникова

Ее состояние оценили как удовлетворительное.

Полицейские Приморского района Петербурга проводят проверку по факту нападения на школьницу. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 20 июля.

Правоохранителям позвонили из больницы и заявили о том, что к ним с множественными травмами поступила 15-летняя девушка. Ее состояние оценили как удовлетворительное.

По словам потерпевшей, на аллее Котельникова она была избита неизвестными. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех участников случившегося и обстоятельства происшествия.

Ранее на Piter.TV: мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: он обратился в травмпункт с переломом носа. Злоумышленника доставили в 28-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.TV