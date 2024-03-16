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Мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице

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Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: он обратился в травмпункт с переломом носа.

Росгвардейцы Центрального района задержали дебошира, избившего посетителя мясного ресторана во время конфликта. 

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 18 июля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о потасовке в заведении на Казанской улице, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Предварительно, 38-летний гость ударил 52-летнего незнакомца по лицу, а затем повалил его на пол. 

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: он обратился в травмпункт с переломом носа. Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Садовой улице рецидивист избил и ограбил соседа на 107 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Видео: пресс-служба Росгвардии 

Теги: казанская улица, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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