Telegraph: камеры на британских беспилотных катерах передавали данные в Китай

Источник в оборонном ведомстве рассказал, что беспилотники K3 являются частью будущего британского пакета мер для обеспечения свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Разведывательные беспилотники военно-морского флота Великобритании тайно передавали сигналы на китайскую территорию. Соответствующим и сведениями с западной аудиторией поделились местные журналисты из газеты The Telegraph. В СМИ уточнили, что в камерах K3 Scout использовались компоненты китайского производства. Сейчас министерство обороны отключило их от интернета после обнаружения уязвимости. Дроны предоставлялись крупным британским оборонным подрядчиком. Речь идет о компании Kraken Technology Group, которая закупила камеры у стороннего поставщика, заверившего покупателя в безопасности устройств. По результатам проведенной проверки выяснилось, что камеры передавали на китайский IP-адрес так называемые "сигналы пульса", то есть информацию, подтверждающую, что устройства находятся в сети и работают в штатном режиме.

В СМИ написали об опасениях по поводу того, что разведывательные беспилотники находились вблизи мест проведения важных совещаний с высокопоставленными представителями британского спецназа, пока камеры продолжали работать даже после отключения самих устройств. Известно, что разведывательные дроны K3 используются эскадрой прибрежных сил и 47-м отрядом коммандос Королевской морской пехоты с марта 2026 года. В министерстве по обороне Соединенного королевства уточнили, что военнослужащие чрезвычайно серьезно относятся к безопасности применяемого оборудования, сетей и информации, поэтому настаивают на том, что утечки данных не было.

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Фото: pxhere.com