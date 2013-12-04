В Британии премьер отправился на отдых вместе с семьей.

Энди Бернэм проведет время с семьей, но продолжит поддерживать связь с членами кабинета министров в время своего отпуска. Соответствующе заявление читателям сделали британские журналисты из издания The Telegraph со ссылкоq на пресс-службу Даунинг-стрит. Известно, что чиновник будет недоступен спустя две недели после вступления в должность. Власти с Даунинг-стрит отказались публично сообщить сведения о том, как долго Бернэм будет отсутствовать на рабочем месте и куда именно он направится с семьей.

Правительство продолжает работать в штатном режиме: премьер-министр поддерживает связь, проводит совещания и регулярно получает информацию о ходе государственных дел/ офис на Даунинг-стрит

Напомним, что глава национального правительства возглавил кабинет министров 20 июля. За последнее десятилетие он тал шестым по счету премьер-министром Соединенного королевства. На должности мужчина сменил предшественника Кира Стармера, ушедшего в отставку на фоне политического кризиса. Энди Бернем пообещал избирателям, что его премьерство станет "поворотным моментом для страны", а также приведет к "самым масштабным переменам за последние 40 лет". Премьер-министр Великобритании уходит в отпуск на фоне миграционного кризиса.

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