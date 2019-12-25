Источник в британском правительстве заявил СМИ, что Лондон пытается понять, как победа Марин Ле Пен может сказаться на британо-французских отношениях и на "коалиции желающих".

Так называемая "коалиция желающих" медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства. Соответствующие данные опубликовали британские журналисты из издания Telegraph. В материале иностранного СМ И говорится о том, что сменивший Кира Стармера в должности на территории Соединенного королевства премьер-министр Энди Бернем теперь сосредоточен на внутренней политике, а глава Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок высшего государственного поста. Таким образом, международные союзники киевского режима остаются без четкого политического руководства. Публикация размещена под заголовком "Медленная смерть коалиции желающих".

После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля. текст статьи

В материале упоминается о том, что после президентских выборов во Франции в следующем году Эмманюэля Макрона может сменить лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Политик обещала избирателям вывести европейскую страну из командования НАТО, а также снять антироссйские санкции с Москвы.

Власти Великобритании планируют продажу российской нефти с танкера Smyrtos.

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