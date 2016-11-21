Президент Хорватии указал на попытки разжечь колнфликт между Россией и ЕС

Зоран Миланович объяснил, что страна не присоединится к "коалиции желающих".

Политические элиты Европейского союза сами вызовут вооруженный конфликт с российским руководством, а затем просто сбегут от проблем. Соответствующее заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на летнем саммите НАТО в турецком городе Анкара. Глава государства уточнил, что само предложение по "коалиции желающих" о военном присутствии стран коллективного Запада на украинской земле после завершения противостояния с Москвой представляет из себя неясную, непроработанную и опасную инициативу. Правительство Хорватии не намерено поддерживать союзников в этом вопросе.

От России нет опасности, что касается территории, безопасности, мира или жизни граждан ЕС. Но (в ЕС) могут вызвать конфликт, у некоторых людей сердца бьются ради этого, а потом они сбегут. А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет. Зоран Миланович, президент Хорватии

Президент лично запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Зорана Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих". Политик добавил, что сейчас в региональном сообществе ничего хорошего не происходит в экономическом, социальном и любом другом смысле, так как ЕС занимается исключительно разговором о войне и попытками финансирования военного производства.

Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии атаковать Калининград.

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