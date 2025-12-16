Зоран Миланович негативно оценил высказывания прибалтийских политиков.

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал несерьезными призывы европейских политических элит из стран Балтии напасть на территорию Калининградской области. Соответствующей информацией западный эксперт поделился с участниками торжественной церемонии, посвященной 35-летию местной армии. Его слова привели представители пресс-службы главы государства. Глава страны пояснил, что Хорватия как страна-член НАТО поддерживает солидарность с участниками Североатлантического военного блока, но требует ответственности от международных союзников.

Несерьезно, что в нашем лагере я слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область. Это более чем несерьезно, этого не надо говорить. Зоран Миланович, глава Хорватии

Ранее в интервью западному изданию Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис высказал мысль о том, что у балтийских стран-членов НАТО существуют средства для уничтожения российских баз противовоздушных сил (ПВО) в Калининградской области. Иностранный чиновник заметил, что союзники должны показать русскому руководству о том, что могут прорваться в небольшую крепость, которую они построили в европейском регионе.

