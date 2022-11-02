МО Литвы считает инциденты с БПЛА новой реальностью стран Балтии

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет больше, и страны Балтии должны адаптироваться. Соответствующей информацией европейсеий чиновник из Вилюнюса поделился с западными журналистами с телеканала Euronews.
Это новая реальность, с которой сталкиваются страны Балтии. Нам необходимо приспосабливаться, поскольку вероятность повторения подобных сценариев крайне высока.
Робертас Каунас, глава Минобороны Литвы
По информации от иностранного телеканала, в последние недели несколько украинских БПЛА нарушили пространство европейских стран. За последний месяц в прибалтийском регионе регистрировалось не менее шести "реальных или предполагаемых" подобных инцидентов.
Глава МИД Литвы: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики.
Фото и видео: YouTube / euronews (en español)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все