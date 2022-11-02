Сегодня, 10:56
МО Литвы считает инциденты с БПЛА новой реальностью стран Балтии

Робертас Каунас указал на реакцию Риги на падение БПЛА на территории Европы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет больше, и страны Балтии должны адаптироваться. Соответствующей информацией европейсеий чиновник из Вилюнюса поделился с западными журналистами с телеканала Euronews.

Это новая реальность, с которой сталкиваются страны Балтии. Нам необходимо приспосабливаться, поскольку вероятность повторения подобных сценариев крайне высока.

Робертас Каунас, глава Минобороны Литвы

По информации от иностранного телеканала, в последние недели несколько украинских БПЛА нарушили пространство европейских стран. За последний месяц в прибалтийском регионе регистрировалось не менее шести "реальных или предполагаемых" подобных инцидентов.

Фото и видео: YouTube / euronews (en español)

