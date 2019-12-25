В Томской области животных требуют конфисковать из нелегального зоопарка

Судебное исковое заявление о конфискации волков, медведей и оленей из незаконного мини-зоопарка при кафе-шашлычной на въезде в Томск направлен в Ленинский районный суд города. Соответствующее заявление сделали журналистам представители прес-сслужбюы регионального управления прокуратуры. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что у владельца заведения нет разрешения на содержание животных.

Природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала конфискации животных у собственника и передачи их в место, определенное органом государственного экологического надзора. Иск находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска. пресс-служба прокуратуры РФ

Известно, что в настоящее время в данном зоопарке содержатся два бурых медведя, два волка и 10 пятнистых оленей. У владельца диких животных нет лицензии на их использование в культурно-зрелищных целях. В СМИ отмечают, что получить специальное разрешение мешает нарушителям то, что у него нет ни зарегистрированного юридического лица,а также прав на землю, на территории которой располагается зоопарк.

Напомним, что в социальных сетях появилась информация о том, что животные в зоопарке при кафе-шашлычной "Гоар" на въезде в городе Томске проживают в ненадлежащих условиях. В отношении этого зоопарка действует судебное решение об освобождении земли от клеток и загона. Пресса писала о том, что в 2015 году в кафе "Гоар" 24-летняя девушка просунула руку за ограждение в вольер с животными, осле чего медведь откусил посетительнице конечность. По факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

